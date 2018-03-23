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Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçak İsrail'e indi

Anadolu Ajansı

Dünya

Suudi Arabistan hava sahasını kullanan Hindistan'a ait ilk uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

İsrail Havalimanları Otoritesi sözcüsü Lisa Drir, Hindistan'dan kalkarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçağın dün akşam saat 10.00'da İsrail'e ulaştığını söyledi.

Söz konusu ticari uçağın Hindistan'a dönmek üzere İsrail'den ayrıldığını belirten Drir, bunun İsrail'e ulaşmak için Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tarihteki ilk uçak olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleneceği belirtildi.

Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e ilk kez açtı.  
Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e ilk kez açtı.  

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