Suudi Arabistan, Husilerin fırlattığı 10 balistik füzeyi imha etti
25.10.2026 14:11
Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.
Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın güneyine fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.
El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından güney bölgesine doğru fırlatılan 10 balistik füze engellenerek imha edilmiştir" dedi.