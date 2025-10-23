Suudi Arabistan ile alay eden İsrailli bakandan yeni mesaj

Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir konferansta Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı "yanlış ifadeler" nedeniyle "üzgün" olduğunu ileri sürdü.



Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan hakkındaki sözlerim kesinlikle yanlıştı ve bu sözlerin neden olduğu kırgınlık için üzgünüm" ifadesini kullandı.



Smotrich, buna rağmen İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi ve bölgenin de Yahudi halkının tarihi vatanı olduğunu iddia ederek Suudi Arabistan'ın bu haklara saygı göstermesi gerektiğini savundu.



Smotrich, katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret ederek, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.