Suudi Arabistan ile Lübnan arasında kriz

Krizin fitilini Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'deki savaşı "Suudi saldırganlığı" olarak nitelemesi ateşledi.



Açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan harekete geçti. Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara'ya ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildi.



Beyrut'taki Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari istişareler için geri çağrıldı. Riyad yönetimi, Lübnan'dan yapılan tüm ithalata da ikinci bir emre kadar yasak getirdi.



Lübnan Başbakanı Najib Mikati ise hükümetinin Suudi Arabistan ile iyi ilişkilere olan inancını yineledi. Diplomatik krizi geride bırakma çağrısı yaptı. Riyad cephesinden Mikati'nin yorumlarına henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

