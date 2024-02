Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme şartını açıkladı

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Bin Ferhan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki bir oturumda ülkesinin, Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dair tutumunu anlattı.



Bin Ferhan, bölgedeki sorunu çözecek tek ve güvenli yolun, ABD ile İsrail'in iki devletli çözüme olan bağlılığından geçtiğini kaydetti.



İsrail'in fiillerinin, Araplar ile Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirten Bin Ferhan, Gazze'de yaşananların İsrail'e her açıdan yansımaları olacağını savundu.



Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler mevzusuna da değinen Bin Ferhan, "İsrail'le ilişkimiz yok. Bizim önceliğimiz, Gazze'deki insani durumu çözüme kavuşturmak. Önceliğimiz Gazze'deki insani kriz ve İsrail'le normalleşmeden önce bağımsız Filistin devletinin kurulması." ifadesini kullandı.



Bin Ferhan, İsrail'le normalleşmenin, Arap Barış Planı'na bağlılıktan geçtiğini vurguladı.



Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Planı bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.



Suudi Arabistan daha önce birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.