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Ülkede Hac turizmi ve iş dışında vize programı uygulamıyordu. Suudi Turizm Bakanı Ahmed el Hatip, bu adımı ülkesi için "tarihi" olarak nitelendirdi.



Turist vizesinin hangi ülkelere uygulanacağı henüz bilinmiyor. Program kapsamında kadın turistler de tek başına seyahat edebilecek. Turistlere vize hamlesi, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ekonomik reform programı çerçevesinde kamuyouna duyurduğu "vizyon 2030" projesinin bir parçası.



En önemli hedefi, turizm gelirlerini artırarak halihazırda yüzde 90 oranında petrole bağımlı olan ülke ekonomisini bu bağımlılıktan kurtarmak. Suudi yönetimi; Kızıldeniz kıyılarında vizesiz seyahat edilebilecek 50 adada da 'yarı özerk' tatil beldeleri kurmayı planlıyor.