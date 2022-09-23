Suudi Arabistan uzaya 'kadın astronot' gönderecek

2023 vizyonu kapsamında uzay çalışmalarına ağırlık veren ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Ülkedeki program kapsamında uzaya gönderilmesi planlanan ekibin içerisinde bir 'kadın' astronot da bulunabilecek.

Suudi Arabistan uzaya 'kadın astronot' gönderecek

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Suudi Arabistan 2023 yılına kadar uzaya 'kadın ' göndermeyi planlıyor.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, gelecek yıl ilk yolculuğunu yapması planlanan uzay programı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Açıklanan program kapsamında 2023'te uzaya gidecek ekibin arasında bir kadın astronotun da yer alacağı belirtiliyor. 

Ülke resmi haber ajansında (SPA) yer alan bilgiye göre; uzay programı Suudi Arabistan'ın 2023 vizyonu arasında yer alıyor. 

Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.


Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.

Suudi Arabistan uzaya 'kadın astronot' gönderecek - 1

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADININ ROLÜ﻿﻿

Suudi Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri şeriat ve kabile kültürlerinden geliyor. Arap Yarımadası ataerkil, göçebe ve purdah (kadın ve erkeğin ayrılması) ile namusun temel alındığı kabilelerin yaşadığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor.

﻿Yaşı ne olursa olsun ülkedeki tüm kadınların erkek bir velisi olması gerekiyor.

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