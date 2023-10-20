Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı
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resmi televizyonu El-İhbariyye, Veliaht Prens Bin Selman'ın başkent Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ortak zirvesindeki açılış konuşmasına yer verdi.

Konuşmasında Gazze'deki duruma değinen Bin Selman, "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor." dedi.

Her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyleyen Bin Selman, "Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı ve bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alacak kalıcı barışa ulaşmak için gerekli koşullar oluşturulmalı." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı - 1

KİK-ASEAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, sahip olduğu insan kaynakları ve ticari fırsatlar değerlendirildiğinde, KİK ve ASEAN'ın ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

KİK ülkelerinin ASEAN bölgesine ihracatının bu ülkelerin toplam ihracatının yüzde 9'unu oluşturduğunu kaydeden Bin Selman, "Ülkelerimiz çeşitli kaynaklarıyla güvenilir bir enerji kaynağı olmaya devam edecek ve küresel enerji piyasalarının istikrarını koruyacaktır." dedi.

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