Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir, kaç yaşında?

Muhammed bin Selman 31 Ağustos 1985'te doğdu. O zamanlar Prens olan Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahdah bin Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu.



Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunuyor. Bin Selman üniversiteden mezun olduktan sonra, özel sektörde birkaç yıl geçirdi. Suud Kabinesi Uzmanlar Komisyonunda danışman olarak çalıştı 15 Aralık 2009'da, 24 yaşındayken, babası Riyad Bölgesi valisiyken, babasının özel danışmanı olarak siyasete girdi. Bu sırada, Riyad Rekabet Konseyi genel sekreteri, Kral Abdülaziz Araştırma ve Arşiv Vakfı yönetim kurulu başkanının özel danışmanı ve yönetim kurulu üyesi gibi bir pozisyondan diğerine yükselmeye başladı.[12] Ekim 2011'de Veliaht Prens Sultan bin Abdülaziz öldü. Prens Selman, iktidara yükselişine ikinci başbakan yardımcısı ve savunma bakanı olarak başladı. Oğlu Muhammed'i özel danışmanı yaptı.



Haziran 2012'de Veliaht Prens Nayif bin Abdülaziz öldü. Muhammed bin Selman, babasının yeni veliaht prens ve ilk başbakan yardımcısı olmasıyla birlikte hiyerarşide ikinci sıraya yükseldi. Kısa süre sonra mahkemeyi kendi görüntüsünde yeniden yapmaya başladı. 2 Mart 2013'te, Veliaht Prens Mahkemesinin Başkanı Prens Suud bin Nayif, Doğu Bölgesi valisi olarak atandı ve göreve bin Selman geçti. Bakan rütbesi de verildi 25 Nisan 2014'te bin Selman devlet bakanı olarak atandı.



Muhammed, 27 Eylül 2022 tarihinde Kral Selman tarafından Suudi Arabistan başbakanı olarak atandı. Geleneksel olarak başbakanlık unvanı krala aittir.

