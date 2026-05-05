Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu?

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması planlanıyor. Reuters'ın diplomasi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, 6 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek.

İki bakanın bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

Söz konusu vize muafiyeti anlaşması, kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus “bordo pasaport” sahibi vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

Protokolün resmi temasların ardından imzalanması öngörülürken uzmanlar bu adımın son yıllarda ivme kazanan normalleşme sürecinin en kapsamlı sonucu olduğunu vurguluyor.

Ankara'daki üst düzey görüşmenin gündeminde vize serbestisinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı ifade edildi. İki bakanın İran’daki gerilimi sonlandırmaya yönelik yapıcı mesajlarını yineleyeceğini belirtiyor. Ayrıca küresel enerji güvenliği için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin masaya yatırılması, bölgedeki hareketliliğin yeni gerginlik ve provokasyonlara yol açmaması gerektiğinin altının çizilmesi bekleniyor.