Suudi Arabistan, Yemen'de liman vurdu. BAE'ye sert uyarı

Suudi Arabistan, Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı güçlerin ilerleyişini ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Riyad yönetimi, Abu Dabi’nin attığı adımları “son derece tehlikeli” olarak tanımlarken, Yemen’deki çatışmalar Körfez ülkeleri arasında açık bir krize dönüştü.

SİLAH SEVKİYATI VURULDU

Suudi Dışişleri Bakanlığı’nın sert ifadeler içeren açıklaması, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, ayrılıkçı güçlere gönderildiği belirtilen bir BAE silah sevkiyatını vurduğunu duyurmasının ardından geldi.

Son haftalarda Abu Dabi destekli ve Güney Yemen’in yeniden bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı güçler, ani bir saldırı başlatarak geniş bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

Uzmanlara göre bu hızlı ilerleme, Yemen’de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin başlıca destekçisi olan Suudi Arabistan’ı zor durumda bıraktı.

Yemen'de 90 günlük olağanüstü hal ilan edildi ve BAE ile yapılan bir güvenlik anlaşmasını iptal edildi.

MÜTTEFİKLER KARŞI KARŞIYA

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Sudan’daki gelişmeler nedeniyle giderek daha fazla karşı karşıya geliyor.

Suudi Arabistan açıklamasında, “Krallık, kardeş ülke BAE’nin, Güney Geçiş Konseyi güçlerini Krallığın güney sınırında askeri operasyonlara yönlendirmesinden derin hayal kırıklığı duymaktadır.” denildi. Açıklamada bu adımların, “Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliği ile Yemen Cumhuriyeti ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit.” olduğu vurgulandı.

"24 SAAT İÇİNDE ÇEKİLİN"

“BAE tarafından atılan adımlar son derece tehlikelidir” denilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğu ve bu tür tehditlere karşı gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

Riyad ayrıca Yemen Başkanlık Konseyi’nin, BAE güçlerinin 24 saat içinde ülkeden çekilmesi ve Yemenli gruplara yönelik askeri ve mali desteğin kesilmesi yönündeki talebine destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, BAE’den ayrılıkçı güçlere gönderilen silah ve askeri araçları taşıyan iki geminin hedef alındığını açıkladı. Suudi devlet ajansı SPA’ya göre, El-Mukalla Limanı’nda indirilen “büyük miktarda silah ve savaş aracına” yönelik sınırlı bir hava operasyonu düzenlendi.

Gemilerin BAE’nin Fujairah Limanı’ndan geldiği belirtilirken, operasyonun uluslararası insani hukuk çerçevesinde ve sivil kayıp olmadan gerçekleştirildiği savunuldu. Liman yetkilileri, saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce tahliye uyarısı alındığını, yangının ise halen devam ettiğini bildirdi.