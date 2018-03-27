Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısına AB'den kınama

İlişkili Haberler Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısının Riyad Havalimanı da dahil olmak üzere birçok yeri hedef aldığı hatırlatılarak çatışma boyunca bu saldırının emsalinin olmadığına dikkat çekildi.



Saldırının Yemen sorununun çözümü için uluslararası barış çağrılarına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, askeri gerginliğin artmasının Yemen halkının çektiği acıları ve bölgesel istikrarsızlığı büyüteceği kaydedildi.



Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e tam destek vermeye devam edeceği belirtildi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, pazar gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.



Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.



Ülkede yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

