Suudi Arabistan'da Aramco helikopteri düştü: 14 ölü

Suudi Arabistan 'ın ulusal petrol devi Saudi Aramco şirketine ait bir helikopterin ülkenin doğusundaki Ras Tanura kentinde düştüğü ve helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı'ndan resmi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, kaza pazar günü yerel saatle 06.00 sıralarında meydana geldi.

Yapılan resmi açıklamada, helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın meydana geldiği Ras Tanura kenti, Suudi Arabistan'ın Körfez kıyısında yer alan ve Aramco 'ya ait kritik altyapı tesislerine ev sahipliği yapan en büyük petrol ve sanayi merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve kesin nedenin belirlenmesi amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon halinde soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Düşen helikopterin modeline ve teknik özelliklerine dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca kazanın, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Saudi Aramco'nun bölgedeki üretim veya sevkiyat operasyonlarını etkileyip etkilemediği konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.