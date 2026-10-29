Suudi Arabistan'da art arda patlama sesleri duyuldu: Yemen'de can kaybı artıyor

Yemen 'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli, uluslararası alanda tanınan hükümet arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, karşılıklı saldırılar can kayıplarını artırıyor.

İran destekli Husiler, perşembe günü Yemen'in batısındaki yerleşim bölgelerine Suudi Arabistan tarafından hava saldırıları düzenlendiğini ve 12 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığından yapılan ve gruba bağlı Saba haber ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, Makbana ilçesine bağlı El-Bara bölgesinde iki ailenin evlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre Suudi düşmanının İbrahim Said Muhammed Ahmed el-Kuz ve El-Rabi Said Muhammed Ahmed el-Kuz'un ailelerine ait evleri hedef alması sonucu 12 vatandaş hayatını kaybetti, üç kişi de ağır yaralandı" ifadelerine yer verildi.

RİYAD'DA SEKİZ PATLAMA

Yemen'deki saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da art arda patlamalar meydana geldi.

AFP muhabirleri kentte en az sekiz patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Suudi yetkililer cep telefonlarına gönderilen uyarılarla Riyad'ın "düşmanca bir hava tehdidi" altında olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, Riyad'ın yanı sıra Harc ve ülkenin güneyindeki Necran kentlerinde de olası tehlikeye karşı uyarı yayımladı. Uyarılar kısa süre sonra kaldırıldı.

Husiler, son haftalarda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı. Daha önce Riyad Havalimanı'nı hedef alan ve can kaybına yol açan saldırılar nedeniyle havalimanı iki hafta boyunca kapalı kalmış, ülkede düzenlenmesi planlanan önemli etkinlikler iptal edilmişti.

Saldırıların, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlılığı azaltmayı hedefleyen ekonomik çeşitlendirme planlarına da zarar verebileceği belirtiliyor.

ÇATIŞMALARDA 1600'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen'de çatışmaların yeniden başlamasından bu yana 1600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 275 binden fazla kişi ise yerinden edildi.

Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın bir akaryakıt istasyonu ile pazara düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Aynı gün Husiler, hükümet güçlerinin kontrolündeki Aden kentinin havalimanını hedef almış, saldırıda siviller yaralanmıştı.

ATEŞKES TEMMUZ AYINDA ÇÖKTÜ

Yemen'de 2022 yılında sağlanan kırılgan ateşkes, temmuz ayında Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen hava sahası üzerindeki kontrolüne meydan okuyarak İran'a ait bir uçağın başkent Sana'ya inişine izin vermesinin ardından çöktü.

Bu gelişmenin ardından karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

Husiler daha sonra Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan ederek ülkenin gemilerini, topraklarını ve petrol tesislerini hedef almaya başladı. Grup, kısa sürede gerçekleştirdiği askeri harekatla Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol altına aldı.

Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarını sıklaştırdığını bildirdi.

Yemen'deki iç savaş, Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlamış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise bir yıl sonra hükümet güçlerini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil olmuştu.