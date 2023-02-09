Suudi Arabistan'da depremzeler için 26 milyon doları aşkın yardım toplandı

Suudi Arabistan'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada, yardımlar  26 milyon doları (yaklaşık 490 milyon lira) geçti.

Suudi Arabistan'da depremzeler için 26 milyon doları aşkın yardım toplandı
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle Kral Selman Yardım Merkezi'nce düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor.

Suudi Arabistan'da depremzeler için 26 milyon doları aşkın yardım toplandı - 1

Merkezin sitesindeki bilgilere göre, dün başlatılan kampanyaya, şimdiye kadar 338 binden fazla kişi destek verdi; yardımlar 26 milyon doları (yaklaşık 490 milyon lira) aştı.

Ülkenin resmi ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daha önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Türkiye'yi sarsan depremler

Türkiye'yi sarsan depremler

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