Suudi Arabistan’da ilk kez Hac ve Umre ziyaretleri için kadın güvenlik görevlileri atandı

Suudi İçişleri Bakanlığı, pazartesi günü sosyal medya hesabından görevdeki kadın memurların fotoğraflarını yayınladı.



Fotoğraflarda kadın güvenlik görevlileri, Ulu Cami'deki görevlerini yerine getirirken resmi üniforma giyerken yer alırken yapılan paylaşımda ise "Hac ve Umre güvenliği” ifadeleri kullandı.



BİN SALMAN'IN 2030 HEDEFİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİ

Bununla birlikte, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman önderliğinde ülkede uygulanmakta olan “Vizyon 2030” planları kapsamında kadınlara birçok yeni alan açıldı.

Daha önce Suudi Savunma Bakanlığı, hem erkeklerin hem de kadınların çeşitli askeri pozisyonlara başvurabileceğini duyurmuştu. Sadece geçen yıl Aralık ayında, Iruharam ofisi Mescid-ül Haram'ın çeşitli bölümlerinde yaklaşık bin 500 kadın istihdam etti.



UMRE İÇİ AŞI VE NEGATİF TEST ŞARTI

Öte yandan, Suudi Arabistan bu ayın başında Ramazan ayındaki Umre ibadeti için gerekli koşulları açıkladı. uudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkeye sadece aşı olmuş veya Covid-19 geçirip iyileşen kişilerin alınacağını açıklandı.



Üç kategoride kişinin alınacağı belirtilen açıklamada, tek doz Covid-19 aşısı olmuş, iki doz Covid-19 aşısı olmuş ve virüsü geçirip iyileşen kişilerin ülkeye alınacağı belirtildi.



Açıklamada, sadece belirtilen kişilerin umre ibadetini gerçekleştirme ve Mekke kentindeki Ulu Cami'de namaz kılma iznine sahip olacağının altı çizildi.

DENİZLER ALARM VERİYOR