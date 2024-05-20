Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın sağlığı gündemde: Akciğer iltihabı nedeniyle tedavi görecek

Kral Selman bin Abdulaziz "yüksek ateş ve eklem ağrılarından" muzdarip olduğu için bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez tıbbi testlerden geçirildi. Kral Selman, yapılan testlerin ardından Al Salam Sarayı'nda akciğer iltihabı için tedavi görecek.

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın sağlığı gündemde: Akciğer iltihabı nedeniyle tedavi görecek
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri sonrası tıbbi testlerden geçirildi.

Yapılan testlerde kralın akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi.

Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi.

88 yaşındaki Kral Selman 2015'ten beri tahtta olmasına rağmen, oğlu 38 yaşındaki Muhammed bin Selman 2017'de veliaht prens ilan edildi.

Hükümdarın sağlığı nadiren tartışılsa da nisan ayında “rutin muayeneler” için hastaneye yatırıldığı açıklandı.

KRAL'IN SAĞLIĞI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, yıllardır Kral Selman'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonları bastırmaya çalışıyor.

Riyad, 2017 yılında Kral'ın Prens Muhammed lehine tahttan çekilmeyi planladığına dair haberleri ve artan spekülasyonları reddetti.

Kral Selman 2020 yılında safra kesesini aldırmak için ameliyat oldu.

Ayrıca mart 2022'de devlet medyasının “başarılı tıbbi testler” olarak tanımladığı testlerden geçmek ve kalp pilini değiştirmek üzere hastaneye yatırıldı.

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