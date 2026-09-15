Suudi Arabistan'da Mekke dahil üç kent için acil durum alarmı

Suudi Arabistan , ülkenin batısındaki Cidde, Mekke ve Taif kentlerinde yaşayanlara “potansiyel tehlike” uyarısı gönderdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden gönderilen mesajlarda halktan güvenli alanlara sığınmalarını ve resmi güvenlik talimatlarını takip etmelerini istedi.

Yetkililer, uyarıya neden olan potansiyel tehlikenin ne olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

“PENCERELERDEN UZAK DURUN”

Sivil Savunma, bölge sakinlerinden sakin kalmalarını ve derhal en yakın güvenli noktaya geçmelerini istedi.

Vatandaşlara mümkünse bir binanın içine girmeleri ve pencerelerden uzakta bulunan iç bölümlerde beklemeleri tavsiye edildi. Tehlike geçene kadar güvenli alanlardan çıkılmaması istendi.

Yetkililer ayrıca açık alanlardan, pencerelerden, balkonlardan ve çatılardan uzak durulması çağrısında bulundu. Dışarıda bulunan kişilerin ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasına sığınmaları istendi.

SÜRÜCÜLERE DE UYARI YAPILDI

Acil durum mesajı alan sürücülerden araçlarını güvenli bir noktada durdurmaları istendi. Sivil Savunma, araçların özellikle köprülerden ve yüksek binalardan uzakta durdurulması gerektiğini bildirdi.

Halktan kalabalıkların oluştuğu bölgelerden ve tehlikeli alanlardan uzak durmaları, gelişmeleri yalnızca resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

HUSİLERLE ÇATIŞMALAR TIRMANIYOR

Acil durum uyarıları, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların tırmandığı bir dönemde geldi.

Husiler son günlerde Suudi Arabistan'daki kentlere ve altyapı tesislerine yönelik bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

Suudi güçleri ise Yemen'deki Husi mevzilerine saldırılarla karşılık verdi.