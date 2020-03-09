Suudi Arabistan'da Prens Selman G-20 Zirvesi öncesi tahta çıkmayı planlıyor

Suudi Arabistan'dan gelen son gözaltı haberleri "Taht Oyunları"nı akla getirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in öldüğü ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın iktidara geçme hazırlığı yaptığı iddia edildi.



Ülkeden, eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayef ve Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz'in cuma günü gözaltına alındıkları belirtildi.



Veliaht Prens Muhammed'e yeterince itaat etmedikleri için gözaltına alınan iki ismin hapishanede değil, villada tutuldukları belirtiliyor.



Muhammed bin Nayef'in oğlu Nawaf ve Prens Ahmed bin Abdulaziz'in oğlu Nayef'in gözaltına alındığı yönünde haberler de var.

15 PRENSE SARAYDA SORGU



Toplamda en az 15 üst düzey prensin sorgulanmak üzere saraya çağrıldığı söyleniyor.



Bu haberlerin ardından Suudi Kralı Selman'ın ölmüş olabileceği veya sağlığının kötüye gittiği yönünde spekülasyonlar yapılmaya başlandı.



Bu spekülasyonları ortadan kaldırmak için Kral Selman'ın sağlıklı gözüktüğü bir fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak bu fotoğraf iddiaları dindirmeye yetmedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman iktidar savaşında amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i gözaltına aldırttı.

Middle East Eye sitesi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkent Riyad'da kasımda düzenlenmesi planlanan G-20 zirvesinden önce kral olmayı planladığını yazdı.



Veliaht Prens Muhammed'in taht yolunu temizlemek için amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i cuma günü tutuklattığı yorumuna yer verildi.

BABASI ÖLMEDEN KRAL OLMAK İSTİYOR



Middle East Eye sitesine göre, Velihat Prens Muhammed babasını tahtan çekilmeye zorlayacak çünkü babası öldükten sonra tahta çıkmasının zorlaşacağına inanıyor.



Suudi Veliaht Prens Muhammed'in kendisine destek veren ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez seçilmeme olasılığına karşı da hazırlık yaptığı ve tahta çıkış planlarını bu nedenle öne çektiği söyleniyor.



Suudi Arabistan ekonomisi ve reform planlarının kötüye gitmesinin de Veliaht Prens Muhammed'i erken hareket etmeye ittiği belirtiliyor.



Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayeti nedeniyle zor durumda kalmış, hem kraliyet ailesi üyeleri arasında hem de ülke dışında tahta çıkmasına karşı çıkanlar olmuştu.