Suudi arabistan'da Ramazan'da teravihlerin toplu kılınmayacak

Dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgını nedeniyle, Suudi Arabistan'da önlemler arttırılıyor. Ülkede corona vaka sayısı 4 bin 934’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65’e ulaştı. Ölü ve vaka sayılarındaki artışı inceleyen yetkililer, Ramazan ayı yaklaşmasıyla yeni kararlar aldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı Dawah ve Rehberlik Müsteşarı Muhammed El-Aksil, Suudi Arabistan’ın devlet televizyonunda gerçekleştirdiği açıklamada corona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında teravih namazlarının toplu kılınmayacağı duyurdu.



El-Aksil “Corona krizi devam etmesi durumunda Ramazan ayında, teravih namazlarının toplu olarak kılınmasının askıya alınmasıyla beraber tüm toplu ibadetler yapılmayacak. İbadet edenleri korumak amacıyla böyle bir karar almak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.



Camilerdeki toplu olarak kılınan namazların kılınmayacağını söyleyen El-Aksil, “Corona krizinin Ramazan ayından önce biteceğini umuyoruz” sözlerini kullandı.



Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığı duyuruldu. Salgınla mücadele kapsamında Riyad, Tebuk, Cidde, Taif, Ed-Demmam, Ez-Zahran, El-Hefuf, El-Katif, El-Hubar'da 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Birçok bölgede eczaneler ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılmasına karar verilmişti. Ülkede tüm uluslararası uçuşlar durdurulurken, yıl boyu umre ve hac ziyaretleri de askıya alındı.