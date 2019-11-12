Suudi Arabistan'da tiyatro sanatçılarına sahnede saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da bir tiyatro oyunu sırasında sahnedeki 3 sanatçıyı bıçakla yaralayan Arap uyruklu kadın yakalandı. Yaklaşık 1 ay önce ise Suudi Arabistan Eğlence Heyetini eleştiren aralarında şair, kabile şeyhlerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında düzenlenen bıçaklı saldırıda biri kadın 3 sanatçı yaralandı.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, Riyad polisi, tiyatroda sahne alan biri kadın 3 oyuncuya bıçaklı saldırı düzenleyen Arap uyruklu şahsın yakalandığını açıkladı.

İnternet sitelerinde yayınlanan görüntüde, tiyatroda sahne alan oyunculara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiği görülüyor.

EĞLENCE HEYETİ TEPKİSİ İHTİMALİ

Olay, Suudi Arabistan'daki Eğlence Heyeti'ne yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde yaşandı. Eğlence Heyeti'nin ülkede farklı eğlence etkinlikleri düzenlemesi, Suudi Arabistan'daki değerlere, örf ve geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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