Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.