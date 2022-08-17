Suudi Arabistan'da Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası

İngiltere’de doktora eğitimi gören Salma al-Shehab adlı Suudi Arabistan vatandaşı, Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezası aldı.



İngiltere'de Leeds Üniversitesinde doktora öğrencisi olan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab, Ocak 2021'de tutuklandı.



Evli ve iki çocuk annesi al-Shehab, ilk önce özel bir terör mahkemesi tarafından Twitter hesabı bulunduğu, "bir internet sitesini kamuoyunda kargaşaya yol açmak, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" için kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Temyiz mahkemesi ise geçtiğimiz pazartesi günü cezayı arttırarak al-Shehab'ı 34 yıl hapse mahkum etti ve 34 yıl da seyahat yasağı getirdi.



Salma al-Shebab, Twitter hesabından Suudi Arabistan'da kadın hakları çağrısında bulunuyordu. Muhalif eylemcilerinin paylaşımlarını retweetleyen doktora öğrencisi, tutuklu eylemcilerin serbest bırakılması çağrısı da yapmıştı.