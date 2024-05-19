Suudi Arabistan'da "yüksek ateş" alarmı: Kral hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan devlet medyası, Kral Selman bin Abdulaziz'in "yüksek ateş ve eklem ağrılarından" muzdarip olduğunu ve bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez tıbbi testlerden geçeceğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da "yüksek ateş" alarmı: Kral hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

Resmi Suudi Basın Ajansı (SPA) tarafından yayınlanan açıklamada, Kralı Selman bin Abdulaziz'in yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle tıbbi testlerden geçeceği bildirildi.

Testlerin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'ndaki bir klinikte yapılacağı belirtildi.

Açıklamada Kral Selman'ın “yüksek ateş ve eklem ağrılarından muzdarip olduğu” belirtilirken, “Kral'ı tedavi eden sağlık ekibi, durumunu teşhis etmek ve sağlığından emin olmak için bazı testler yapmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

88 yaşındaki Kral Selman 2015'ten beri tahtta olmasına rağmen, oğlu 38 yaşındaki Muhammed bin Selman 2017'de veliaht prens ilan edildi.

Hükümdarın sağlığı nadiren tartışılsa da nisan ayında “rutin muayeneler” için hastaneye yatırıldığı açıklandı.

KRAL'IN SAĞLIĞI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, yıllardır Kral Selman'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonları bastırmaya çalışıyor.

Riyad, 2017 yılında Kral'ın Prens Muhammed lehine tahttan çekilmeyi planladığına dair haberleri ve artan spekülasyonları reddetti.

Kral Selman 2020 yılında safra kesesini aldırmak için ameliyat oldu.

Ayrıca mart 2022'de devlet medyasının “başarılı tıbbi testler” olarak tanımladığı testlerden geçmek ve kalp pilini değiştirmek üzere hastaneye yatırıldı.

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