Suudi Arabistan'da Yüksek Uzay Konseyi kuruldu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Uzay Konseyi'nin resmen kurulduğunu duyurdu.



Bu kararla birlikte Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nun adının da İletişim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu olarak değiştirildiği aktarıldı.



SUUDİ ARABİSTAN UZAYA KADIN ASTRONOT GÖNDERECEK

Bununla birlikte, Suudi Arabistan 2023 yılına kadar uzaya 'kadın astronot' göndermeyi planlıyor. Açıklanan program kapsamında 2023'te uzaya gidecek ekibin arasında bir kadın astronotun da yer alacağı belirtiliyor.



Ülke resmi haber ajansında (SPA) yer alan bilgiye göre; uzay programı Suudi Arabistan'ın 2023 vizyonu arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan'da yaşı ne olursa olsun ülkedeki tüm kadınların erkek bir velisi olması gerekiyor.

Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.



Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.



SUUDİ ARABİSTAN'DA KADININ ROLÜ



Suudi Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri şeriat ve kabile kültürlerinden geliyor. Arap Yarımadası ataerkil, göçebe ve purdah (kadın ve erkeğin ayrılması) ile namusun temel alındığı kabilelerin yaşadığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor.



Yaşı ne olursa olsun ülkedeki tüm kadınların erkek bir velisi olması gerekiyor.



Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Suudi kadınlar eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.