Suudi Arabistan'da ilk kez alkol satışına izin çıktı

Suudi Arabistan bir ilke hazırlanıyor. Ülkede ilk kez alkol satışına izin çıktı.



Başkent Riyad'da alkol satışı yapılan bir dükkan açılacak. Bu dükkandan sadece müslüman olmayan ülkelerin diplomatları alışveriş yapabilecek.



Müşteriler alışveriş öncesi cep telefonları aracılığıyla kayıt yaptıracak ve Suudi Dışişleri Bakanlığından da onay alınması gerecek, müşteriler için aylık kota belirlenecek. Bu kota aşılamayacak.



Alkol satışı yapan dükkanın önümüzdeki haftalarda büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılması planlanıyor. Müslümanların dükkandan alışveriş yapmasıysa kesinlikle yasak olacak.



Suudi Arabistan'da alkol içilmesi yasak. Yasağı delenler yüzlerce kırbaç veya hapisle cezalandırılabiliyor. Reformlar çerçevesinde kırbaç cezaları son dönemde hapis cezalarına çevrilmiş durumda.

SUUDİ ARABİSTAN'DA REFORMLAR



Suudi Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu.



Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına izin çıktı. Kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yapıldı.



Kamuya açık alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı. kadınların abaya giyme zorunluluğu da kaldırıldı.



2030 vizyonu adıyla yapılan reformlarla petrol sektörünün dışında Suudi Arabistan ekonomisinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Bu sayede yüz binlerce Suudi vatandaşına iş imkanı sağlanması planlanıyor.



Ülkede konserler de verilmeye başlandı. Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılıyor.



Ancak Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman bir yandan reform yaparken bir yandan da muhaliflere karşı sert önlemler almakla suçlanıyor.

