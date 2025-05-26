Suudi Arabistan’dan “Alkol yasağı kalkacak” iddiasına yalanlama

Suudi Arabistan’da 73 yıldır yürürlükte olan alkol yasağının kaldırılacağına dair basına yansıyan haberlerin ardından Riyad’dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, ismi verilmeyen Suudi Arabistanlı bir yetkili, ülkenin alkol yasağını kaldıracağı haberlerini yalanladı.



Basına yansıyan ve kaynak verilmeyen haberlerde, 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan’ın kontrollü alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti.



"YASAK, 600 TURİSTİK BÖLGEDE KALDIRILACAK"

Haberlerde, Suudi Arabistan hükümetinin 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldıracağı ileri sürülmüştü. İddiaya göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı tutulacak, seçili beş yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve lisanslı tesislerde alkol satışı ile tüketimine izin verilecekti.



İddia edilen planın hayata geçmesi halinde, kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları ise mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecekti. Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecek, sert alkoller ise "yasak" statüsünde kalmaya devam edecekti.



1952 YILINDA TAMAMEN YASAKLANDI



Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti



Suudi Arabistan’da 1951 yılında Kral Abdulaziz'in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un Cidde şehrinde bir davette alkollü haldeyken İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman'ı vurup öldürmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti.



Tepkiler üzerine Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti.

