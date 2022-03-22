Suudi Arabistan'dan Covid-19 kısıtlamaları kararı

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını kapsamında ülkeye gelenler için uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 14:38

Suudi Arabistan'dan Covid-19 kısıtlamaları kararı

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Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Covid-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Açıklamada, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, Covid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

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