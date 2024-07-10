Suudi Arabistan'dan Gazze için acil çözüm çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiltere'nin Cambridge kentinde düzenlenen 14. Körfez Araştırma Forumu'na "video konferans" aracılığıyla katıldı.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, forumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de devam eden şiddet ve dökülen kan, çatışmanın ağır insani kayıplara neden olduğunu ve kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor." dedi.



Bin Ferhan konuşmasında ayrıca "egemenliği tanınmış, yaşayabilir bir Filistin devleti kurmanın acil ihtiyacını" vurguladı.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, ülkesinin, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için baskı çağrısını yineledi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı. İki bakan, "bölgedeki gerilimin azaltılmasının önemini" dile getirdi.



Bakanlar, "ikili ilişkilerin ve iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi" konusunu da görüştü.