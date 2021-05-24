Suudi Arabistan'dan hac kararı: Kaç kişi hacca gidebilecek?

Suudi Arabistan, bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirilecek hac ibadetiyle ilgili kararını açıkladı.

Suudi yönetimi, hac ibadeti için yurtdışındaki hacı adaylarına izin vereceklerini, ancak bunun pandemi öncesi zamana kıyasla daha küçük bir ölçekte olacağını belirtti.

Bakanlık, ülke dışından 45 bin, Krallık içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini söyledi.

Suudi Arabistan kontenjan ile birlikte hac yapacak kişiler ile ilgili belirlediği kuralları da açıkladı.

Açıklanan kuralların başlıcaları şu şekilde:

- Hac yapanlar 18-60 yaşları arasında olmalıdır.

- Hac için seyahat edenlerin son altı ay içinde herhangi bir hastalık nedeniyle hastanede bulunmamış olması gerekiyor.

- Hacılar, her bir ülke Sağlık Örgütü / Hastane / Bakanlık tarafından sağlanan bir aşı kartı ile iki doz aşı yaptırmış olmalıdır.

- Alınan aşının Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı listede olması gerekmektedir.

- Hacılar, Suudi Arabistan’a varır varmaz hacı olarak sınıflandırılırsa üç gün karantinada kalacaktır.

- Aşının ikinci dozu, Suudi Arabistan’a gelmeden en az 14 gün önce olunmalıdır.



Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin Covid-19 önlemleri altında yapılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.