Suudi Arabistan'dan İran'a davet

Açıklama İran tarafından geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Selman, Reisi'ye davetini mektupla iletti. Reisi'nin daveti kabul ettiği gelen bilgiler arasında.



Suudi Kralı'nın davetinden hemen önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan kameraların karşısına geçerek, Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı ile görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.



İranlı Bakan, görüşme için üç yer önerdiklerini belirtti. Amir Abdullahiyan, görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi vermedi. Tahran'ın önerdiği yerleri açıklamadı.



İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı almıştı. Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de gerçekleştirilen görüşmede, büyükelçiliklerin iki ay içinde karşılıklı olarak yeniden açılmasına karar verilmişti. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 2016 yılında kopmuştu.