Suudi Arabistan'dan İsrail ile normalleşme yanıtı: Filistin tanınmadıkça diplomatik ilişki yok

Suudi Arabistan, İsraille normalleşme çabalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail'in saldırıları ve bağımsız Filistin Devleti tanınana kadar diplomatik ilişki kurmayacağız." denildi.

Suudi Arabistan'dan İsrail ile normalleşme yanıtı: Filistin tanınmadıkça diplomatik ilişki yok

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ile ABD arasında ile normalleşme meselesine yönelik devam eden görüşmeler hakkında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin açıklamalarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesi ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi gerekliliği hususunda Suudi Arabistan'ın tutumunun sabit olduğunu ve kararlılığını sürdürdüğünü teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kirby'nin açıklamalarına cevaben şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmadığı, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının durdurulmadığı ve İsrail işgal güçlerinin tümünün Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkinin olmayacağı yönündeki sabit tutumunu ABD yönetimine bildirdi."

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin henüz Filistin'i tanımayan daimi üyeleri olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve herkes için kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleşmesi için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınmasının hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerine devam etmeye istekli olduğu yönünde "olumlu geri bildirimler" aldıklarını savunmuştu.

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