Suudi Arabistan’dan umre açıklaması

Güney Afrika’da orta çıkan ve Omicron adı verilen korona virüsün yeni mutasyonu yayılmaya devam ederken, Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını açıkladı.

Haberler - İHA 29.11.2021 - 14:04

Suudi Arabistan’dan umre açıklaması

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Suudi Arabistan'dan umre açıklaması

Suudi Arabistan'dan umre açıklaması

Corona virüsün yeni ortaya çıkan varyantının ardından  ülkeye giriş şartlarını duyurdu.

Yapılan son açıklamada, 18 farklı ülkeden umre için gelenlere aşılarını yaptırmış dahi olsalar ülkeye giriş yasağı getirildiği belirtildi. Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorlar, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Etiyopya ve Esvatini gibi ülkelerden gelişleri askıya alan Suudi Arabistan’da yeni mutasyon nedeniyle endişe duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Hac Ve Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Kabe-İ Muazzama’yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi.

Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantina girmezken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak. Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson açılarını kabul ettiğini açıklamıştı.

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