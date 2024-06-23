Suudi Arabistan: Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adayları arasında ölü sayısı 1301'e yükseldi. Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, ölenlerin yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan: Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı

resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Celacel, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini belirtti.

CAN KAYBI 1301'E ÇIKTI

Vefat eden kişilerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün için izninin olmadığını açıklayan Suudi Bakan, hac ibadeti sırasında sağlık durumu olumsuz etkilenen kişilerin bir kısmının halen tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Celacel, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze, Lübnan ve birçok bölgede eyleme hazırız

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze, Lübnan ve birçok bölgede eyleme hazırız

Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği ortaya çıktı

Ukrayna Kırım'ı ABD füzeleriyle vurdu: İkisi çocuk üç kişi öldü

Ukrayna Kırım'ı ABD füzeleriyle vurdu: İkisi çocuk üç kişi öldü

Moskova: Kırım saldırısının sorumlusu ABD

Moskova: Kırım saldırısının sorumlusu ABD

İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...