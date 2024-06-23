Suudi Arabistan: Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.



Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Celacel, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini belirtti.

CAN KAYBI 1301'E ÇIKTI

Vefat eden kişilerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını açıklayan Suudi Bakan, hac ibadeti sırasında sağlık durumu olumsuz etkilenen kişilerin bir kısmının halen tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Celacel, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.



Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.