Suudi Arabistan'ı hedef alan üç İHA, iki balistik füze imha edildi

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, son olaya ilişkin açıklamasında Suudi Arabistan'ın doğusunda bir insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu. Böylece bu bölgede imha edilen İHA sayısı üçe yükseldi. Koalisyon, Husilerin başkent Riyad’ı hedef alan iki balistik füzesinin de engellendiğini bildirmişti.

Koalisyon Sözcüsü El-Maliki, son imhaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan, kaynağını belirtmediği İHA’nın engellenerek imha edildiğini vurgularken, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.



YEMEN'DE İÇ SAVAŞ EYLÜL 2024'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR



Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.