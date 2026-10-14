Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da uyarı sonrası art arda patlamalar

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi. Kurum ayrıca vatandaşların uyarı anında izlemesi gereken güvenlik talimatlarını içeren bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre uyarının ardından Riyad'da 4 patlama sesi duyuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.



CEP TELEFONLARINA “YABANCI CİSİMLERE YAKLAŞMAYIN” MESAJI



Riyad'da cep telefonu kullanıcılarına tehdidin geçtiği, olası isabet noktalarından uzak durmaları, çevredeki herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısı içeren ikinci bir bildirim gönderildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler , bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.