Suudi Arabistan'tan Suriye'ye ham petrol tedariği

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu arasında, ülkeye 1 milyon 650 bin varil ham petrol sağlanmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.



Suudi Arabistan Kalkınma Fonunun Suriye'ye tedarik edeceği petrol hibe niteliğinde olacak.



Suriye'deki petrol sahalarının yüzden 70'inden fazlası, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanda bulunuyor. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, ipotek koyduğu petrolün satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyor.



Suriye zengin petrol kaynaklarına sahip, enerji ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke olmasına rağmen iç savaş ve yaptırımlar nedeniyle de enerji ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Ülke genelinde hanelere günün belirli saatlerinde elektrik sağlanabiliyor.