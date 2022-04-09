Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını yükseltti

SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını bir milyona yükseltti. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadetine 65 yaş altı ve aşıları tam olan hacı adaylarını kabul edecek.

Haberler 09.04.2022 - 03:40

Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını yükseltti

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