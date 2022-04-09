Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını yükseltti
SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını bir milyona yükseltti. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadetine 65 yaş altı ve aşıları tam olan hacı adaylarını kabul edecek.
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