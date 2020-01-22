Suudi ordusunun ilk kadın askerleri görevde

Suudi Arabistan'da Ekim 2019’da yapılan duyurunun ardından orduda eğitime başlayan kadınlar er, onbaşı, çavuş ve subay olabilecekler.



Suudi kadın askerler, kara, hava, deniz kuvvetlerinin yanı sıra, hava savunma kuvvetleri, stratejik füze kuvvetleri ve silahli kuvvetler sağlik hizmetlerinde görev yapabilecek.

İç siyasette reform yanlısı tutumuyla bilinen Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı.



Bu kapsamda ülkede sinema yasağının kaldırılmasından, kadınların otomobil kullanmasına kadar bir dizi reform hayata geçti.