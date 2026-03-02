Suudi petrol devi vuruldu. Aramco nerede ve petrol piyasası için ne ifade ediyor?

Suudi Arabistan Petrol Şirketi ya da kısa adıyla Aramco bir dünya devi. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol ihraç eden şirketi. Suudi Arabistan'daki tüm enerji kaynaklarını yöneten şirket, bilinen en büyük petrol rezervine sahip.

Dahran merkezli Aramco, dünyanın günlük üretimi en yüksek petrol şirketi. Şirket, doğalgaz ve petrokimya ürünleri de üretiyor.

2022'DE REKOR KAR YAZDI

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açması Aramco'ya yaradı. Aramco, 2022'de rekor kar yazdı.

Aramco, 1933'te, dönemin Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt ve Suudi Kralı Abdülaziz tarafından kuruldu.

DÜNYANIN EN PAHALI ŞİRKETİ

Bugün şirketin yüzde 82 hissesi Suudi devletine ait. 2019'da halka arz edilen şirketin piyasa değeri Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerini geride bıraktı. Dünyanın en pahalı şirketi oldu.

Petrol, Suudi Arabistan'ın temel geçim kaynağını oluşturuyor. Ancak dünyanın yeşil enerjiye yönelmesiyle Suudi Arabistan da ekonomiyi çeşitlendirme yoluna gitti. Suudi Krallığını fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed "2030 Vizyonu" adıyla reform programı başlattı. Ekonomik ve sosyal reformların amacı Suudi Krallığı'nı turizm, iş ve spor merkezine dönüştürmek.