Suudi petrol devi vuruldu. Aramco nerede ve petrol piyasası için ne ifade ediyor?
02.03.2026 15:52
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketine drone saldırısı.
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketinin Ras Tanura rafinerisine drone saldırısı yapıldı. Aramco tesislerine en büyük saldırı 2019'da yapılmıştı. Peki Aramco petrol piyasası için ne ifade ediyor? (Haber: Meltem Uysal)
Suudi Arabistan Petrol Şirketi ya da kısa adıyla Aramco bir dünya devi. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol ihraç eden şirketi. Suudi Arabistan'daki tüm enerji kaynaklarını yöneten şirket, bilinen en büyük petrol rezervine sahip.
Dahran merkezli Aramco, dünyanın günlük üretimi en yüksek petrol şirketi. Şirket, doğalgaz ve petrokimya ürünleri de üretiyor.
2022'DE REKOR KAR YAZDI
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açması Aramco'ya yaradı. Aramco, 2022'de rekor kar yazdı.
Aramco, 1933'te, dönemin Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt ve Suudi Kralı Abdülaziz tarafından kuruldu.
DÜNYANIN EN PAHALI ŞİRKETİ
Bugün şirketin yüzde 82 hissesi Suudi devletine ait. 2019'da halka arz edilen şirketin piyasa değeri Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerini geride bıraktı. Dünyanın en pahalı şirketi oldu.
Petrol, Suudi Arabistan'ın temel geçim kaynağını oluşturuyor. Ancak dünyanın yeşil enerjiye yönelmesiyle Suudi Arabistan da ekonomiyi çeşitlendirme yoluna gitti. Suudi Krallığını fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed "2030 Vizyonu" adıyla reform programı başlattı. Ekonomik ve sosyal reformların amacı Suudi Krallığı'nı turizm, iş ve spor merkezine dönüştürmek.
Veliaht Prens, reform programını Aramco'nun geliriyle finanse ediyor. "2030 Vizyonu"nun amiral gemisi, 500 milyar dolarlık fütüristik megakent projesi NEOM.
PETROL GELİRİYLE PETROL SONRASI DÖNEME HAZIRLIK
Başkent Riyad'da devasa bir havalimanı, turizm ve eğlence tesisleri de inşa ediliyor. Suudi Arabistan petrol geliriyle petrol sonrası döneme hazırlanıyor.
Aramco petrolü, Abkayk petrol sahasından Doğu-Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e akıyor. İran-Irak Savaşı sırasında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti. Arap Yarımadasını doğu-batı ekseninde kateden boru hattı, İran tehdidine karşı inşa edildi.
İran ve Suudi Arabistan, Yemen'deki iç savaşta vekil güçleriyle savaştı. O dönemde Aramco, Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin hedefindeydi. Tesisler defalarca hedef alındı. En büyük saldırı 2019'da yapıldı. Aramco tesisleri füze ve drone'larla vurdu.
Aramco'nun vurulması, o dönemde Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını açtı. Riyad, Washington'ın yeterince desteğini görememekten şikayetçiydi.