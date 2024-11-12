Suudi Prens, ilk kez İsrail'in "soykırım" yaptığını söyledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.



Savaşın başlangıcından bu yana yaptığı en sert eleştiride bulunan Veliaht Prens Selman, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak niteleyerek kınadı.

ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ



Suudi Lider, hem Gazze Şeridi’nde hem de Lübnan’da ateşkes çağrısını yineledi. Selman, toplantıda hazır bulunan diğer liderlerle birlikte İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.



Prens, İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını da eleştirdi. Riyad ve Tahran arasındaki ilişkilerin düzeldiğine işaret eden Prens Muhammed, İsrail'i İran topraklarına saldırı düzenlememesi konusunda da uyardı.



İsrail, güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığı iddialarını şiddetle reddediyor.

