Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan BM özel raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Riyad'a uygulanan yaptırımların "zayıf" kaldığını söyledi.



Callamard yaptırımlara Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'in da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.



Cemal Kaşıkçı'nin oğlu Salah Kaşıkçı'dan ise, Suudi Arabistan adaletine güvendiği yönünde bir açıklama geldi.



Twitter hesabından mesaj yayımlayan Salah Kaşıkçı, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.



Salah Kaşıkçı kendisinin de babası gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağını belirtti.

