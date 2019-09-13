Tamircinin cep telefonuyla fotoğrafını çekmeye çalıştığı için korumasının müdahale ettiğini savunan 42 yaşındaki Hussa Bin Selman karar duruşmasına katılmadı.



Paris Asliye Ceza Mahkemesi, Suudi Prenses'i koruması aracılığıyla, musluk tamircisine dayak attığı ve zorla alıkoyduğu için suçlu buldu.



Mahkeme başkanı, Prenses'e 10 ay hapis, 10 bin euro da para cezası verdi.



Duruşmalara katılan tek sanık Prenses'in koruması Rani Saidi ise 8 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezası aldı.



Prenses'in avukatları, davayı temyize götüreceklerini açıkladı.



Hussa bin salman polis tarafından göz altına alındıktan sonra serbest bırakılmış ardından Riyad'a dönmüştü.

