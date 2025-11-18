Suudi Veliaht Prensi Selman Beyaz Saray'da: Savaş uçakları uçtu

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.



Selman için Beyaz Saray'da resmi tören düzenlendi ve Trump Suudi lideri kapıda karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

Trump ve Selman daha sonra görüşme için Oval Ofis'e geçti.



İki lider görüşmenin ardından basının karşısına geçti. ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. Bu sayı artabilir" dedi.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise “ABD'ye yatırımları 1 trilyon dolara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.