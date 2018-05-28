İddia, Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesinde yer aldı. PYD'nin "Kuvvatu's-Sanadid" adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de "sınır muhafızları" için kayıtlara başladığı öne sürüldü.
Habere göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor. Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları belirtiliyor.
Suudiler PYD'ye destek mi veriyor?
NTV HaberDünya
ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD'nin Suriye-Irak sınırında muhafız birliği oluşturmak için kayıtlara başladığı iddia edildi. PYD'nin bunun için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığı da öne sürüldü.
İddia, Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesinde yer aldı. PYD'nin "Kuvvatu's-Sanadid" adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de "sınır muhafızları" için kayıtlara başladığı öne sürüldü.