İddia, Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesinde yer aldı. PYD'nin "Kuvvatu's-Sanadid" adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de "sınır muhafızları" için kayıtlara başladığı öne sürüldü.

Habere göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor. Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları belirtiliyor.