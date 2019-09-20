Suudi Arabistan, saldırılara uğrayan tesislerini gazetecilere gezdirdi. Tesislerde onarım çalışmalarının tüm gün sürdüğü belirtildi.



ABD Savunma Sakanlığı Pentagon ise, ABD Başkanı Donald Trump'a saldırılardan sorumlu tutulan İran'a karşı atılabilecek adımların listesini sunacak.



Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında sunulacak askeri seçenekler arasında İran'da havadan vurulabilecek yerlerin listesi de yer alacak.

Ancak Pentagon'un başkanı herhangi bir askeri yanıtın topyekün bir savaşla sonuçlanabileceği uyarısını da iletmesi bekleniyor.



Atılabilecek adımlar arasında hava saldırılarının yanısıra siber saldırılar da bulunuyor. İran'dan ise, ABD'ye yeni bir uyarı geldi.



Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı general Yahya Rahim Safavi, İran'a olası saldırıya Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndan yanıt vereceklerini söyledi.