Suudilerden ABD'ye "ablukayı kaldır" baskısı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Suudi Arabistan , Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı 'ndaki ablukayı kaldırması için baskı yapıyor.

Gazete, Suudi Arabistan'ın İran'ın Hürmüz'e misilleme olarak Babülmendep Boğazı'nı kapatmasından endişe ettiğini yazdı.

Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı kapalı olsa bile petrol ihracatını savaş öncesinde olduğu gibi günlük 7 milyon varile çıkarmayı başardı. Bunu Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura tesisinden ham petrol ihracatının büyük bir kısmını Kızıldeniz'deki Yanbu limanına yönlendirerek gerçekleştirdi. Bu sevkiyat için çölden geçerek Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattını kullandı.

Ancak Babülmendep'in kapanması halinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e ulaştırdığı petrolü diğer ülkelere sevk etmekte zorlanacağına dikkat çekiliyor.



HUSİLER TEHDİT OLUŞTURUYOR

Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler, asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendep'i kontrol altında tutuyor.

Husiler, 2023'te Gazze savaşına tepki olarak Babülmendep Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. Boğazdan geçen trafik yarıya yarıya azalmıştı.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Arap yetkililer, İran'ın Babülmendep Boğazı'nı yeniden kapatması için Husilere baskı uyguladığını yazdı. Husilerin de Babülmendep'ten geçen gemilerden para almaya başlayabilecekleri belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan Suudi yetkililer, Husiler'den Suudi gemi ve tankerlerine saldırı düzenlemeyeceklerine dair güvence aldıklarını söyledi.

Ancak Suudi yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'ne durumun yine de belirsiz olduğunu iletti. Suudi Arabistan bu nedenle Hürmüz ablukasını kaldırması için Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı uyguluyor.

32 kilometrelik Babülmendep Boğazı, Hint Okyanusu'nu Aden körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor.