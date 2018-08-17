ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dünkü basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Rakka'nın restorasyonu için koalisyona, 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu bildirdi.
Nauert, ABD'nin, Riyad yönetiminin "cömert katkısından" ötürü memnun olduğunu dile getirerek, yardımın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen DAEŞ Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında yapıldığını açıkladı.
DAEŞ'ten kurtarma operasyonu sırasında kenti terkeden Rakkalılardan yaklaşık 150 bininin geri döndüğünü savunan Nauert, "Koalisyon sayesinde, sahadaki ortaklar temel hizmetleri restore ediyor" iddiasında bulundu.
Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Ekim 2017'de, ABD'li yetkililerle Rakka'nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.
Rakka terör örgütü PYD'nin ana bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından 2017 yazında DAEŞ'ten alınmıştı.