Süveyş Kanalı'nda devasa gemi karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde dünya ticaretini aksatacak bir olay meydana geldi.

Panama Bandıralı "Ever Given" isimli 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki yük gemisi yan dönerek karaya oturdu. Geminin, yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle karaya oturduğu düşünülüyor.

Geminin bağlı olduğu firma kanaldan geçmek üzereyken gemiyle iletişimin bir anda kesildiğini söyledi. Bölgede esen şiddetli rüzgarın da gemiyi rotasından saptırarak karaya oturtmuş olması da ihtimaller arasında.

Gemiyi kurtarma çalışmaları saatlerdir sürüyor. Geminin kurtarılmasının en az birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

1869'da açılan Süveyş Kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. Petrol, doğalgaz ve kargo taşımacılığında doğuyla-batıyı birbirine bağlayan dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Dünya deniz ticaretinin %10'unun 193 km'lik Süveyş Kanalı'ndan geçerek gerçekleştiği belirtiliyor.