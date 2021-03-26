Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 'The Ever Given' gemisinin sahibi özür diledi

Firmanın sahibi Shoei Kisen, geminin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturması sonucu, seyrüseferin aksamasından doğrudan etkilenen gemilerin operatörlerinden özür diledi.



Geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerin "zorluklarla karşılaştığını" kabul eden Japon firma, yerel otoriteler ile geminin operatörü firmanın iş birliği halinde tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.



Shoe Kisen'in sahibi olduğu ve Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.



Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre çok sayıda çekici römorkör ile hafriyat makinası, geminin oturduğu bölgeden hareket ettirilerek yeniden seyrine dönmesi için çaba gösteriyor.

ONLARCA GEMİ, MİLYARLARCA DOLARLIK KARGO



Her gün yaklaşık 50 kargo gemisinin geçiş yaptığı kanalda deniz trafiği durdu. Yetkililer, kanalın iki gün daha trafiğe kapalı kalacağını duyurdu.



Bu sırada kanalın hem kuzey hem güney girişinde geçiş için bekleyen gemi sayısı 150'yi geçti. Bunlar arasında konteyner taşıyan kargo gemilerinin yanı sıra ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tankerler de var. Süveyş'teki durum Ortadoğu'dan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz sevkiyatını sekteye ugratıyor.

RUSLARIN GİZLİ SİLAHI: EKRANOPLAN

